Посольство РФ назвало «ненормальными» угрозы главы МО Бельгии в адрес Москвы

Посольство РФ осудило угрозу главы МО Бельгии «стереть Москву с карты мира»
James Arthur Gekiere/Global Look Press

Посольство РФ осудило угрозу министра обороны Бельгии Тео Франкена «стереть Москву с карты мира» как ненормальную. Комментарий к интервью политика Morgen дипмиссия опубликовала в своем Telegram-канале.

Дипломаты заявили, что «вызывающие и безответственные» заявления Франкена, содержащие прогнозы «российских ракетных ударов по Брюсселю» и угрозы «стереть Москву с карты мира», являются «абсолютно ненормальными и оторванными от реальности».

«Что называется, маразм крепчал», — добавили в дипучреждении.

Слова Франкена, по мнению посольства, свидетельствуют о том, что он «признает неэффективность и ущербность проводимой евроатлантистами политики» и «призывает к еще большей милитаризации Европы ценой ее социально-экономического благополучия и накачке вооружениями киевского режима для борьбы до последнего украинца».

«Разоткровенничавшись, Т.Франкен прямым текстом проговорился, что с нашей страной воюет вовсе не Украина, которая в одиночку «давно бы потерпела поражение», а весь коллективный Запад», — продолжили дипломаты.

Сотрудники посольства заключили, что таким образом Франкену «приходится оправдываться за продолжающееся падение уровня жизни» и сокращение социальных расходов в Бельгии, а также издержки ее миграционной политики.

Ранее Франкен заявил, что НАТО обсуждает смягчение правил применения оружия против РФ.

