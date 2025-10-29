Трамп панирует встретиться с Орбаном 8 ноября

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября», — говорится в сообщении издания.

По данным источников агентства, место проведения встречи пока окончательно не определено.

В материале также говорится, что Орбан ранее заявлял о планах встречи с Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить защиту Венгрии от последствий санкций США на российскую нефть.

Накануне Орбан также заявил, что саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится. По его словам, «то, что задерживается, все равно состоится». Премьер заверил, что переговоры продолжаются, и «это факт, что в Будапеште состоится мирный саммит». В то же время он затруднился назвать конкретные даты.

