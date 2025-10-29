На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп панирует встретиться с Орбаном 8 ноября

Bloomberg: Трамп намерен встретиться с Орбаном 8 ноября
true
true
true
close
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября», — говорится в сообщении издания.

По данным источников агентства, место проведения встречи пока окончательно не определено.

В материале также говорится, что Орбан ранее заявлял о планах встречи с Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить защиту Венгрии от последствий санкций США на российскую нефть.

Накануне Орбан также заявил, что саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится. По его словам, «то, что задерживается, все равно состоится». Премьер заверил, что переговоры продолжаются, и «это факт, что в Будапеште состоится мирный саммит». В то же время он затруднился назвать конкретные даты.

Ранее эксперт раскрыл, почему на самом деле Трамп отложил встречу с Путиным в Венгрии.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами