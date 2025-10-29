На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Додик поблагодарил США за снятие санкций

Додик поблагодарил Трампа за снятие санкций США с него и с его семьи
true
true
true
close
Amel Emric/Reuters

Глава правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик поблагодарил в соцсети Х президента США Дональда Трампа за снятие санкций.

«Я благодарен президенту США Дональду Трампу и его соратникам за то, что исправили большую несправедливость, нанесенную Республике Сербской, ее представителям и их семьям, несправедливость, которую совершили администрации [экс-президентов США Джо] Байдена и [Барака] Обамы», — написал Додик.

29 октября министерство финансов США сообщило о выведении из-под санкций Додика, а также его сына Игора и дочери Горицы. Ранее Вашингтон дважды вводил ограничения в отношении лидера боснийских сербов — в 2017 и 2022 годах.

В начале октября Додик после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что просил его обсудить балканскую тематику с Трампом. Политик выразил мнение, что «самым правильным решением» было бы создание комиссии по Балканам в рамках окончательного соглашения Соединенных Штатов и России.

Ранее Лавров и Додик в ходе встречи подтвердили курс на укрепление партнерских связей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами