Додик поблагодарил США за снятие санкций

Додик поблагодарил Трампа за снятие санкций США с него и с его семьи

Глава правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик поблагодарил в соцсети Х президента США Дональда Трампа за снятие санкций.

«Я благодарен президенту США Дональду Трампу и его соратникам за то, что исправили большую несправедливость, нанесенную Республике Сербской, ее представителям и их семьям, несправедливость, которую совершили администрации [экс-президентов США Джо] Байдена и [Барака] Обамы», — написал Додик.

29 октября министерство финансов США сообщило о выведении из-под санкций Додика, а также его сына Игора и дочери Горицы. Ранее Вашингтон дважды вводил ограничения в отношении лидера боснийских сербов — в 2017 и 2022 годах.

В начале октября Додик после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что просил его обсудить балканскую тематику с Трампом. Политик выразил мнение, что «самым правильным решением» было бы создание комиссии по Балканам в рамках окончательного соглашения Соединенных Штатов и России.

Ранее Лавров и Додик в ходе встречи подтвердили курс на укрепление партнерских связей.