В офисе Тихановской высказались против закрытия границы Литвы с Белоруссией

Global Look Press

В офисе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской раскритиковали планы о закрытии границы Литвы с Белоруссией. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Денис Кучинский в интервью Delfi.

«Наш национальный интерес заключается в том, чтобы границы оставались открытыми, чтобы белорусы могли путешествовать, общаться, возвращаться и выезжать, и не были отрезаны от Европы», — сказал он.

Кучинский добавил, что претензия касается лишь ограничения на перемещение людей. К решению закрыть границу для перевозки и транзита товаров у Тихановской нет.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что белорусский оппозиционер Светлана Тихановская может покинуть Литву.

До этого руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич заявлял, что штаб Тихановской может переехать из Литвы в Берлин.

Ранее Литва снизила уровень охраны Тихановской.

