Литва снизила уровень охраны Тихановской

Власти Литвы решили уменьшить уровень охраны белорусского оппозиционера Светланы Тихановской. Это в интервью LRT подтвердил министр страны Кестутис Будрис.

В публикации отмечается, что с момента приезда Тихановской в Литву в 2020 году, ей была предоставлена круглосуточная охрана как в стране, так и за ее пределами.

По данным LRT, подобная услуга и сопутствующие расходы обходились Литве в €1 млн в год. В эту сумму входила круглосуточная физическая охрана в Литве и за рубежом, автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах.

Начиная с октября 2025 года ответственность за охрану Тихановской была передана от службы охраны руководства к бюро криминальной полиции. По словам министра, первая организация занимается защитой государственных лидеров, а вторая обеспечивает безопасность частных лиц, которым может угрожать опасность.

Ранее Захарова высказалась о присутствии Тихановской на Генассамблее ООН.