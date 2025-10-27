На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Time изменил обложку с Трампом после его критики

Журнал Time после критики Трампа анонсировал новую обложку с его изображением
true
true
true
close
TIME

Американский журнал Time анонсировал обложку будущего номера с изображением главы Белого дома Дональдом Трампом после критики последнего номера. Об этом сообщил в социальной сети X корреспондент издания Эрик Кортеллесса.

«Новая обложка Time: взгляд изнутри на соглашение о прекращении огня в секторе Газа по мотивам моего эксклюзивного интервью с президентом Трампом и бесед с его командой по Ближнему Востоку», — сообщил журналист.

На обложке номера, который выйдет 10 ноября, изображен американский лидер, сидящий за столом и сцепивший руки под подбородком. Над ним расположена надпись «Мир Трампа» (Trump's World).

В октябре американский журнал поместил на обложку Трампа после достижения Израилем и палестинским движением ХАМАС соглашения о прекращении огня. После чего президент США раскритиковал Time за опубликованную фотографию. В своей соцсети Truth Social он заявил, что выбранное изображение было худшим из всех когда-либо публиковавшихся. По его мнению, редакторы «стерли» его волосы и добавили «парящую корону», что выглядело «очень странно». Однако он отметил, что статья о нем была неплохой.

Ранее Time за обложку с Трампом раскритиковала Захарова.

