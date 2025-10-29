Удар ВС РФ по спецназу Украины у Миргорода стал сигналом киевскому режиму. Об этом aif.ru заявил военный аналитик Евгений Михайлов.

«Это ощутимый удар для Украины, потому что этот спецназ был очень сильно разрекламирован, в его подготовку вложили большие деньги, а теперь его практически распылили», — подчеркнул он.

Разведчики ВС РФ работают «на все 100», добавил эксперт, заявив, что ликвидация спецназа Украины стала сигналом Киеву.

Американское издание Business Insider писало 29 октября, что украинские боевики на фронте не могут противостоять российским разведчикам, которые «сеют хаос» в позициях ВСУ.

Украинские солдаты заявили, что цель ВС РФ - занять позиции и «посеять хаос». По данным издания, эта тактика становится все более распространенной на фронте.

Небольшие российские «группы проникновения» перемещаются по линии фронта и «создают проблемы для украинских войск, которые и без того истощены», подчеркивал BI.

Ранее МО РФ сообщило о пресечении попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске.