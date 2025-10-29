Орбан призвал Европу к прямым переговорам с РФ ради мира в регионе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил в соцсети X свой план достижения мира и стабильности в Европе.

По словам Орбана, согласно этому плану, Европе необходимо вести прямые переговоры с Россией, чтобы иметь право голоса, а Украина должна быть стратегическим партнером, но не членом ЕС. Кроме того, он предложил сосредоточиться на внутренних проблемах Европы и передавать Украине как можно меньше средств, чтобы оставлять ресурсы в Евросоюзе.

«Уважайте энергетический выбор каждой страны», — написал глава правительства на своей странице в соцсети Х.

25 октября Орбан резко раскритиковал политические элиты стран ЕС за попытки запугать население вымышленной российской угрозой. Он назвал подобную ситуацию «цирком». Венгерский премьер настоятельно призвал прекратить дальнейшую эскалацию напряженности в отношениях с Россией и сосредоточиться на поиске путей для мирного сосуществования.

