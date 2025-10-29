Власти Франции обеспокоены из-за растущих пророссийских и антиамериканских настроений в обществе. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на французского военного офицера, пожелавшего остаться неназванным.

«Во Франции царит неоднозначная атмосфера, где примитивный антиамериканизм порой зеркально перерастает в пророссийские настроения», — сказал собеседник издания.

По его мнению, сейчас Париж платит за свою неоднозначную позицию по отношению к России. Офицер добавил, что для разжигания напряженности во Франции сейчас не потребуется больших усилий, поскольку общество и так находится «на грани нервного срыва».

До этого Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. По данным разведки, в настоящий момент военные находятся в приграничных с Украиной районах Польши, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется их переброска в центральные области Украины.

Ранее российская разведка раскрыла «грезы» Макрона.