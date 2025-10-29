На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о росте пророссийских настроений среди жителей Франции

Politico: во Франции антиамериканизм перерастает в пророссийские настроения
true
true
true
close
Depositphotos

Власти Франции обеспокоены из-за растущих пророссийских и антиамериканских настроений в обществе. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на французского военного офицера, пожелавшего остаться неназванным.

«Во Франции царит неоднозначная атмосфера, где примитивный антиамериканизм порой зеркально перерастает в пророссийские настроения», — сказал собеседник издания.

По его мнению, сейчас Париж платит за свою неоднозначную позицию по отношению к России. Офицер добавил, что для разжигания напряженности во Франции сейчас не потребуется больших усилий, поскольку общество и так находится «на грани нервного срыва».

До этого Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. По данным разведки, в настоящий момент военные находятся в приграничных с Украиной районах Польши, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется их переброска в центральные области Украины.

Ранее российская разведка раскрыла «грезы» Макрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами