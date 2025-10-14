На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться на саммите АТЭС

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в рамках саммита АТЭС
true
true
true
close
The Straits Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён, передает японское агентство «Рёнхап».

По его словам, это может произойти в приграничной деревне Пханмунджом.

Чон добавил, что, если проанализировать открытую информацию, то видно, что «лидеры США и Северной Кореи, похоже, готовы к переговорам». Он отметил, что Ким хорошо отзывается о предыдущих встречах с Трампом, что указывает на то, что он при определенных условиях готов встретиться с ним.

Министр объединения заявил, что саммит может состояться, если Трамп выразит готовность обсудить военные учения Южной Кореи и США, которые Пхеньян давно осуждает как подготовку к вторжению против него.

1 октября в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп готов к переговорам с лидером КНДР без предварительных условий. Там напомнили, что во время первого президентского срока президент Америки трижды встречался с Ким Чен Ыном, что способствовало стабилизации ситуации на Корейском полуострове, и подчеркнули, что политика США в отношении КНДР с тех пор не изменилась.

Ранее эксперт объяснил, зачем Трампу встреча с Ким Чен Ыном.

