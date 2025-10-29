В Европе сочли блокаду транзита в Калининград объявлением войны России

Ограничение транзита в Калининградскую область со стороны Литвы станет объявлением войны против России. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Глава МИД Литвы Кястутис призвал закрыть транзит в Калининград. Это очень опасный ход для такой мелкой страны. Если он хочет открыть новый фронт на Прибалтике, то это будет подходящим решением», — написал Мема.

В то же время политик усомнился, что Евросоюз допустит такого развития событий, поскольку это станет объявлением войны России.

Власти Литвы могут надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининградскую область России. Подобные меры рассматриваются из-за участившихся нарушений воздушного пространства страны метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет.

Воздушные шары, по заявлению Вильнюса, угрожают гражданской авиации, а инциденты с ними приводят к финансовым потерям из-за закрытия столичного аэропорта. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде предостерегли Литву от блокады транзита в Калининград.