В Совфеде предостерегли Литву от блокады транзита в Калининград

Россия обладает колоссальными возможностями по противодействию блокады транзита в Калининград со стороны стран Прибалтики. Об этом NEWS.ru заявил сенатор Владимир Джабаров.

Парламентарий напомнил, что бывшие прибалтийские республики СССР «когда-то вообще получили свои земли от Петра Великого». Они живут на земле, на которую раньше не имели права, отметил сенатор. Когда страны Балтии пытаются воздействовать на Россию, используя положение Калининградской области, то играют с огнем, предупредил политик.

По его словам, Россия долго терпит, однако может и «вдарить» при необходимости. Литва заблуждается, если рассчитывает на помощь Запада, считает Джабаров.

«Попробуйте что-то сделать с Калининградом — мало никому не покажется. Мне кажется, прибалты это понимают. Но вот это постоянное нагнетание, попытки действовать нам на нервы, испытывать наше терпение добром для них не кончится», — сказал он.

Власти Литвы могут надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининградскую область России. Подобные меры рассматриваются из-за участившихся нарушений воздушного пространства страны метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет.

Воздушные шары, по заявлению Вильнюса, угрожают гражданской авиации, а инциденты с ними приводят к финансовым потерям из-за закрытия столичного аэропорта. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград.