Ключевой союзник НАТО в Азии начал дистанцироваться от военного блока

Южная Корея, являясь ключевым союзником НАТО в Азии, начала дистанцироваться от военного блока. Об этом сообщила газета Politico.

Как сказал профессор политологии и международных исследований в Университете Йонсен Уил Пайк, сейчас власти республики заняты решением внутренних экономических проблем. Также они уделяют большое внимание диалогу с президентом США Дональдом Трампом.

«Программа [партнерства Североатлантического альянса со странами Азиатско-Тихоокеанского региона] НАТО-AP4 не рассматривается», — рассказал эксперт.

В материале подчеркивается, что страны — члены НАТО из числа европейских государств также заняты решением собственных проблем. В связи с этим они «не в состоянии заинтересовать своего ключевого азиатского союзника».

По данным журналистов, за последние три года связи Южной Кореи с Североатлантическим альянсом значительно расширились. По этой причине дистанцирование республики от военного блока вызвало у авторов публикации удивление.

Сейчас в южнокорейском городе Кенджу проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В том числе в мероприятии принимает участие Трамп.

Ранее российский дипломат заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове из-за действий США.