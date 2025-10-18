Глава РФПИ обвинил американскую газету в искажении фактов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что американская газета The Washington Post приписала ему цитаты, которых он не делал.

«Еще один поразительный случай искажения правды от лживой газеты The Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но в вашей статье эти цитаты приписаны мне. Это все равно что обвинять пользователей в ретвитах», — написал он.

Дмитриев призвал редакцию газеты изменить статью, принести извинения и провести внутреннее расследование.

Речь идет о материале, опубликованном WP 18 октября. В статье Дмитриеву приписана цитата «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех».

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне была «непростой», а в некоторые моменты «довольно эмоциональной», выяснил Axios. По информации CNN, разговор двух президентов был «напряженным, откровенным и порой неловким». После переговоров Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором – вне территории Белого дома. Украинский лидер «еле держал себя в руках», но поделился некоторыми итогами беседы, которая длилась около 2,5 часа. В частности, он согласился с предложением Трампа прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

