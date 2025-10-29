Конгрессвумен Грин обвинила сотрудников администрации Байдена в предательстве

Конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин обвинила сотрудников администрации бывшего главы государства Джо Байдена в предательстве американцев и управлении правительством страны из тени. Об этом сообщается на странице политика в социальной сети X.

Грин подчеркнула, что не винит Байдена в ухудшении его здоровья, но винит его сотрудников, предавших американцев. По ее словам, окружение экс-президента лгало, злоупотребляло полномочиями и управляло правительством из тени.

Политик отметила, что полностью поддерживает призыв комитета по надзору нижней палаты конгресса расследовать действия помощников Байдена.

21 октября сообщалось, что Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты. 82-летний политик проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии.

Рак предстательной железы диагностировали у Байдена в мае текущего года. Болезнь имеет агрессивную форму, она распространилась на кости. Диагноз был поставлен после того, как врачи осмотрели бывшего президента из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили «небольшой узел» на простате, который требовал обследования.

Ранее в США призвали жену Байдена раскрыть данные о здоровье мужа в период президентства.