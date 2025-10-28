Мэра армянского Масиса арестовали по прилете в Ереван из РФ

Малян: в Ереване арестовали мэра Масиса Амбарцумяна по прилете из России

Армянская полиция взяла под стражу в ереванском аэропорту «Звартноц» оппозиционного мэра армянского города Масис Давида Амбарцумяна по прилете из России. Об этом заявил оппозиционный деятель Нарек Малян, передает РИА Новости.

»[Давид Амбарцумян] арестован у двери самолета», — написал он.

23 октября суд в Ереване приговорил оппозиционного мэра армянского города Масис Давида Амбарцумяна к шести годам и трем месяцам тюрьмы.

Давид Амбарцумян обвинялся в применении огнестрельного оружия против участников акций протеста и в организации массовых беспорядков в 2008 году.

В июне оппозиционная фракция «Честь имею» выдвинула главу Масиса кандидатом в премьер-министры в рамках инициируемого процесса импичмента в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

До этого Пашинян опроверг свою причастность к аресту оппозиционного мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна.

Ранее сторонники арестованного миллиардера Карапетяна вышли на митинг в центре Еревана.