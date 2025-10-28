На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах пройдут досрочные парламентские выборы

В Нидерландах 29 октября состоятся досрочные выборы в парламент
close
Depositphotos

В Нидерландах 29 октября пройдут досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает местная газета Trouw.

Избиратели проголосуют за кандидатов в депутаты в нижнюю палату парламента. Всего в среду граждане должны избрать 150 депутатов, чей мандат истечет через четыре года.

Предполагается, что ни одна из партий не получит большинства в законодательном органе, но больше всего голосов наберет крайне правая Партия свободы. Ожидается, что она получит 34 места.

В июне 2025 года Партия свободы вышла из правящей коалиции, поскольку ее партнеры не поддержали план по ужесточению миграционной политики и не внесла изменений в соглашение.

В результате коалиция распалась, а правительство ушло в отставку, после чего встал вопрос о досрочных выборах.

Ранее в России рассказали о крахе «либерального тоталитаризма» Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами