В России рассказали о крахе «либерального тоталитаризма» Европы

В Европе растет популярность консервативных партий, а потому возможная победа крайне правой партии Герта Вилдерса «Партия свободы» на выборах в законодательную палату Нидерландов неудивительна. Об этом «Газете.Ru» заявил политический обозреватель Александр Гурнов.

«Популярность консервативных партий, которые на первый план ставят национальные интересы, продолжает расти по всей Европе. Например, в Германии правительство с трудом отбивается от популярности Альтернативы для Германии (АдГ), чья популярность растет с каждым годом. Фактически по всей стране с помощью разных уловок избирательного законодательства АдГ удается держать в стороне. Я объясняю это гнетом либерального тоталитаризма, в который выродилась хваленая европейская демократия», — сказал политолог.

Все больше людей разворачиваются в сторону партий, продвигающих традиционные консервативные ценности, потому что появилось понимание, что «либеральный тоталитаризм» — это путь в никуда, считает Гурнов.

«Конечно, забавно было размахивать разноцветными флагами и пропагандировать все, что только можно. Однако сейчас многие понимают, что такая политика становится все менее адекватной. Кроме того, именно этот курс привел к власти людей, которые рушат европейскую экономику и вместо того, чтобы решать собственные проблемы, решают помогать Украине», — заключил эксперт.

29 октября в Нидерландах пройдут выборы в 150-местную законодательную палату страны. Основной темой предвыборной кампании стали вопросы миграции и жилищного кризиса. Победу предрекают уже побеждавшей в 2023 году крайне правой партии Герта Вилдерса «Партия свободы».

Ранее стало известно, что в ЕС усилили давление на страны-члены из-за российских активов.