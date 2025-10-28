«За все заплатят американцы»: эксперт о тарифах Трампа

Тарифная политика президента США Дональда Трампа способна помочь только тем американским компаниям, которые полностью работают внутри страны и на внутренний рынок. Такое мнение в беседе с kp.ru высказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

«Однако многие известные компании Соединенных Штатов давно перенесли производство за границу — особенно в сфере электроники, одежды и обуви. <...> Если ввоз таких товаров подорожает, цены вырастут даже на «настоящие» американские бренды», — отметила эксперт.

Вернуть производство в США быстро невозможно, поскольку для этого необходимы крупные инвестиции (строительство новых заводов, перестраивание логистики). Все это ляжет на плечи простых американцев, добавила она.

Согласно ее прогнозам, при неблагоприятном сценарии экономика США может потерять порядка 2,3% ВВП за год.

В октябре Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение».

Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где КНР контролирует 70% мирового рынка.

Ранее в США рассказали о планах КНР на введение ограничений на экспорт редкоземельных элементов.