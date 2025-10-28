В Европе назвали главную цель своей политики в отношении России

Вопрос изъятия российских зарубежных активов остается приоритетным в работе Еврокомиссии (ЕК) на данный момент. Об этом заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью, передает ТАСС.

«Нашим приоритетом остаются российские активы», — подчеркнула она.

По словам чиновницы, подготовка к декабрьскому саммиту ЕС, где вновь будут обсуждать вопрос использования активов России проходит «в тесном взаимодействии с властями Бельгии».

23 октября агентство Reuters со ссылкой на итоговое заявление по результатам саммита ЕС по Украине сообщило, что Бельгия не поддержала экспроприацию российских активов, блокированных в ее юрисдикции. В Брюсселе считают, что эти активы должны остаться замороженными до завершения конфликта между РФ и Украиной.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если Евросоюз не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Ранее Зеленский анонсировал решение Европы по замороженным активам России.