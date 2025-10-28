«Прорыв»: в Китае оценили новую российскую ракету «Буревестник»

Появление у России ракеты «Буревестник» является технологическим прорывом. Такую оценку нового российского оружия в комментарии РИА Новости дал китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.

Как подчеркнул военный эксперт, переход от «мгновенного удара» ракетой к «отсроченному проникновению» стал настоящим «технологическим прорывом» России.

По словам Шуньчжена, ракета может находиться в воздухе «более месяца» благодаря новым решениям в двигательной системе ракеты.

Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

