«Прорыв»: в Китае оценили новую российскую ракету «Буревестник»

Китайский аналитик Шуньчжэн назвал «Буревестник» технологическим прорывом
Министерство обороны РФ

Появление у России ракеты «Буревестник» является технологическим прорывом. Такую оценку нового российского оружия в комментарии РИА Новости дал китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.

Как подчеркнул военный эксперт, переход от «мгновенного удара» ракетой к «отсроченному проникновению» стал настоящим «технологическим прорывом» России.

По словам Шуньчжена, ракета может находиться в воздухе «более месяца» благодаря новым решениям в двигательной системе ракеты.

Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали, как Западу воспринимать пуск «Буревестника».

СВО: последние новости
