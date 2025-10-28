Володин назвал экономическую блокаду Кубы попыткой сломить волю народа

Экономическая блокада Кубы является попыткой сломить волю народа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

«Блокада остается. А что такое блокада? Это противодействие развитию свободного государства Кубы, это нанесение ущерба ее экономике, которая измеряется уже сотнями миллиардов, а если брать накопленные, там уже триллионы долларов. И, конечно, это попытка сломить волю народа», — сказал спикер.

Володин добавил, что Россия неоднократно заявляла о праве каждого народа самостоятельно принимать решения о пути развития и внутреннем устройстве.

8 октября Совет Федерации РФ на пленарном заседании ратифицировал межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Кубой. Данное решение, как ожидается, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества», а также будет способствовать укреплению и развитию отношений между странами в данной сфере.

Ранее МИД Кубы опроверг утверждения об участии республики в конфликте на Украине.