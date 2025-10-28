На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили идею Венгрии создать антиукраинский блок в ЕС

Депутат Чепа счел важной задачей желание Венгрии создать антиукраинский блок в ЕС
Владимир Трефилов/РИА Новости

Желание Венгрии создать в Евросоюзе скептически настроенный в отношении Украины альянс является важной задачей. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, подобный альянс создается, чтобы сформировать альтернативные мнения по вопросу Украины. Он назвал такое развитие событий крайне важным. Депутат отметил, что сегодня западная пресса делает все, чтобы показать единство мнений в ЕС в отношении «украинского кейса». Чепа отметил, что Венгрии по силам создать подобный альянс.

«Здесь не только будут те страны, которые войдут в альянс, но это будет окошко, куда будут обращаться и другие страны по различным вопросам. Есть абсолютные расхождения мнений у разных стран по разным вопросам», — сказал он.

До этого политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан сообщал, что Будапешт намерен объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать внутри Евросоюза «скептически относящийся к Украине» альянс.

Как пишет Politico, хотя «политический альянс пока еще далек от формирования, его создание может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине».

Ранее Орбан высказался о саммите Путина и Трампа в Будапеште.

