В ЕС усилили давление на страны-члены из-за российских активов

Европейский союз (ЕС) усилил давление на власти стран-членов, несогласных с предоставлением финансирования Украине за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщает Politico.

По данным газеты, правительства большинства государств — членов регионального содружества отвергают идею выпуска еврооблигаций для поддержки Киева. На этом фоне Европейская комиссия (ЕК) использует данную инициативу как рычаг давления, чтобы добиться от стран ЕС одобрения использования российских активов.

«ЕС усиливает давление на страны, не желающие соглашаться на финансирование Украины [за счет замороженных активов], говоря им, что если им не удастся надавить на РФ, то им придется самим оплачивать расходы», — говорится в статье.

Журналисты обратили внимание, что власти государств, исторически враждебно относящихся к крупным расходам, не хотят взваливать на налогоплательщиков «еще больший долг». Считающиеся расточительными страны, в свою очередь, не могут брать новые обязательства, так как уже «слишком обременены долгами». К первой категории относятся, в частности, Нидерланды и Германия. Вторая группа включает в себя Францию и Италию.

Как отметили авторы публикации, чиновники в ЕС делают ставку именно на этот факт. Они рассчитывают, что Бельгия и другие государства согласятся использовать российские активы, так как идея выпустить еврооблигации считается слишком опасной.

23 октября агентство Reuters со ссылкой на итоговое заявление по результатам саммита ЕС по Украине сообщило, что Бельгия не поддержала экспроприацию российских активов, блокированных в ее юрисдикции. В Брюсселе считают, что эти активы должны остаться замороженными до завершения конфликта между РФ и Украиной.

Ранее журналисты выяснили, сколько денег Евросоюз потеряет в случае конфискации российских активов.