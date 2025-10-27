На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров прибыл с официальным визитом в Белоруссию

Лавров прибыл в Минск на Международную конференцию по евразийской безопасности
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в Международной конференции по евразийской безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Конференция пройдет в Минске с 28 по 29 октября. По данным организаторов, ее основной целью является обсуждение перспектив евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, военно-политических противоречий и практически полного отсутствия коммуникаций между ключевыми игроками. Участие в конференции примут представители более 40 стран и семи международных организаций, в частности, Сергей Лавров, глава МИД Венгрии и КНДР Петер Сийярто и Цой Сон Хи, спецпосланник правительства КНР по делам Евразии Сунь Линьцзян и др.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров на конференции в Минске изложит актуальные оценки военно-политической ситуации в Евразии.

15 октября прошло заседание совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии, на котором было подписано 14 документов, в том числе программа стратегического партнерства в военной сфере на пять лет.

Ранее Белоусов сообщил, что Россия будет обмениваться с Белоруссией боевым опытом, полученным на СВО.

