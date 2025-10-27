Черногория временно приостановила безвизовый режим с Турцией

Черногория ввела визовый режим с Турцией после нападения на местного жителя

Правительство Черногории заявило о временной приостановке режима безвизового въезда для граждан Турции после инцидента с нанесением побоев местному жителю в Подгорице. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство Черногории 27 октября 2025 года ... приняло постановление об изменении в визовом режиме, которым вводится временная приостановка безвизового режима для граждан Республики Турция», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в ночь на 27 октября правоохранительные органы Черногории доставили в отделение в Подгорице 45 граждан Турции и Азербайджана для проверки по подозрению в участии в нанесении побоев местному жителю, которое произошло накануне, 26 октября. В результате проверки были задержаны 54-летний гражданин Турции и 31-летний гражданин Азербайджана.

Премьер Черногории Милойко Спайич сообщил в соцсети X, что 27 октября правительство примет ускоренное решение о приостановке безвизового режима с Турцией.

В то же время Высшая прокуратура Черногории заявила о возбуждении уголовного дела по статье о разжигании межнациональной и межрелигиозной розни. Причиной для начала расследования послужил инцидент, произошедший в столичном районе Забьела. Там, предположительно в ответ на нападение, группа граждан окружила здание, где находились граждане Турции, и скандировала призывы к расправе на националистической почве.

Радио и телевидение Черногории сообщили о сгоревшем автомобиле с турецкими номерами и разбитой витрине фастфуда «Валхалла» в центре Подгорицы, принадлежащего гражданину Турции. Владелец фастфуда заявил журналистам, что понимает гнев местных жителей и отметил, что «если бы подобное случилось в его стране, реакция была бы такой же».

В то же время в черногорском МИД отметили, что ведомство готово организовать ускоренную процедуру выдачи виз всем гражданам Турции, которые планируют приезд, пребывание или транзит через эту страну.

Ранее в Черногории заявили о планах ввести визы для россиян.