В МИД РФ заявили об отсуствии иллюзий относительно плана ЕС по Украине

Замглавы МИД РФ Галузин: Россия не питает иллюзий по украинскому плану Евросоюза

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва не питает иллюзий по поводу плана Евросоюза (ЕС) по прекращению огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не испытываю каких-то иллюзий, потому что до сих пор политика западноевропейских столиц, политика киевского режима была абсолютно безответственной, агрессивной и бесперспективной», — сказал дипломат.

Галузин отметил, что по вопросу проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока нет никаких сдвигов, поскольку Киев не реагирует на инициативы Москвы.

21 октября агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий.

По информации источника журналистов, выполнение плана будет контролироваться международным мирным советом под председательством президента США Дональда Трампа.

Основные положения документа включают прекращение огня и обязательство сторон остановить территориальные наступления, возвращение на Украину всех «депортированных детей», полномасштабный обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности и финансирования восстановления, ускоренный путь вступления Украины в ЕС.

Ранее саммит ЕС призвал ускорить милитаризацию сообщества.