В Госдуме предрекли визит американских конгрессменов в Россию

Слуцкий: конгрессмены США приедут в РФ на встречу, но конкретику говорить рано

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что американские конгрессмены обязательно посетят Россию для встречи с депутатами Госдумы, однако никакой конкретики по этому вопросу пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обязательно приедут, но конкретику пока говорить рано», — сказал Слуцкий.

Подробности он пообещал сообщить в ближайшее время.

До этого член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна допустила, что отправится с визитом в Россию вместе с делегацией американских законодателей.

26 октября российская делегация провела с Луной встречу, в рамках которой конгрессвумен выступила за диалог о мире и торговле с Россией. По ее мнению, Соединенным Штатам следует использовать торговые возможности вместо поддержки неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

