На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предрекли визит американских конгрессменов в Россию

Слуцкий: конгрессмены США приедут в РФ на встречу, но конкретику говорить рано
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что американские конгрессмены обязательно посетят Россию для встречи с депутатами Госдумы, однако никакой конкретики по этому вопросу пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обязательно приедут, но конкретику пока говорить рано», — сказал Слуцкий.

Подробности он пообещал сообщить в ближайшее время.

До этого член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна допустила, что отправится с визитом в Россию вместе с делегацией американских законодателей.

26 октября российская делегация провела с Луной встречу, в рамках которой конгрессвумен выступила за диалог о мире и торговле с Россией. По ее мнению, Соединенным Штатам следует использовать торговые возможности вместо поддержки неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

Ранее эксперты оценили идею тоннеля между России и США через Берингов пролив.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами