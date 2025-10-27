Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам

Ван И: Китай и США достигли консенсуса по торговым вопросам

Китай и США на переговорах в Малайзии достигли рамочного консенсуса по решению торговых вопросов. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, передает информагентство Синьхуа.

Глава МИД КНР провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

«Обе стороны прояснили свои позиции, укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по взаимному решению текущих неотложных торгово-экономических вопросов», — сказал Ван И.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение».

Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка.

Ранее фон дер Ляйен пообещала выстрелить по Китаю «торговой базукой».