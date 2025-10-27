В ЕС обозлились на Мерца из-за Украины

Дипломаты ЕС считают, что публикация канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Financial Times создала трудности с предоставлением Украине кредита за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Euractiv.

В издании обратили внимание на то, что Евросоюз пытался в срочном порядке добиться решения по кредиту для Киева, однако сделать этого не удалось. И главным виновником называют Фридриха Мерца, пишет Euractiv.

«Из-за статьи Мерца в Financial Times в прошлом месяце, в которой предлагалась идея использования активов, ситуация с самого начала стала развиваться не в ожидаемом направлении», — говорится в статье со ссылкой на слова дипломатов.

Один из собеседников издания заявил, что этот вопрос необходимо было обсуждать за закрытыми дверями, а не выносить на всеобщее обозрение, как это сделал Мерц.

Статья Мерца была опубликована в британской газете Financial Times 25 сентября. В ней немецкий канцлер предложил подготовить механизм выдачи Украине кредита на €140 млрд за счет замороженных активов РФ. По словам Мерца, этот кредит будет погашен только после того, как «Россия возместит Украине ущерб, причиненный во время военного конфликта». До того момента российские активы будут оставаться замороженными, как это было решено Европейским советом, подчеркнул канцлер.

Ранее Макрон признал невозможность конфискации замороженных активов РФ.