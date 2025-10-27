Путин утвердил процедуру уголовного преследования за пределами России

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий изменение процедуры уголовного преследования за пределами России. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Согласно закону, если проведение процессуальных действий с участием подозреваемого или обвиняемого, находящегося за пределами России, невозможно, материалы уголовного дела могут быть переданы в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о направлении их компетентным органам иностранного государства.

Генпрокуратура получает право обращаться к зарубежным органам с запросом о возбуждении уголовного преследования — в соответствии с международным договором или на основе принципа взаимности.

Кроме того, закрепляется порядок, по которому решение о передаче материалов уголовного дела в Генеральную прокуратуру в ходе судебного разбирательства может быть принято судом как по ходатайству одной из сторон, так и по собственной инициативе.

Также предусмотрено, что если лицо, подозреваемое в совершении преступления за рубежом, прибыло в Россию до возбуждения дела против него в иностранном государстве, уголовное производство при наличии оснований может быть начато и проведено в России. Основанием для этого послужат материалы, переданные в Генпрокуратуру РФ компетентными органами другого государства.

Ранее МВД предложило изменить порядок получения гражданства РФ.