Путин утвердил процедуру уголовного преследования за пределами России

Путин подписал закон о направлении за рубеж дел скрывающихся обвиняемых
Мария Девахина/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий изменение процедуры уголовного преследования за пределами России. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Согласно закону, если проведение процессуальных действий с участием подозреваемого или обвиняемого, находящегося за пределами России, невозможно, материалы уголовного дела могут быть переданы в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о направлении их компетентным органам иностранного государства.

Генпрокуратура получает право обращаться к зарубежным органам с запросом о возбуждении уголовного преследования — в соответствии с международным договором или на основе принципа взаимности.

Кроме того, закрепляется порядок, по которому решение о передаче материалов уголовного дела в Генеральную прокуратуру в ходе судебного разбирательства может быть принято судом как по ходатайству одной из сторон, так и по собственной инициативе.

Также предусмотрено, что если лицо, подозреваемое в совершении преступления за рубежом, прибыло в Россию до возбуждения дела против него в иностранном государстве, уголовное производство при наличии оснований может быть начато и проведено в России. Основанием для этого послужат материалы, переданные в Генпрокуратуру РФ компетентными органами другого государства.

Ранее МВД предложило изменить порядок получения гражданства РФ.

