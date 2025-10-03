МВД предложило изменить порядок получения гражданства РФ

МВД России предложило дополнить перечень документов, необходимых для приобретения российского гражданства, обязательным предоставлением бумажной справки об отсутствии судимости. Соответствующий проект указа президента, разработанный ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предполагается, что справка должна быть оформлена «по установленной форме компетентным органом иностранного государства за пределами территории РФ по нормам иностранного права, подтверждающим отсутствие судимости у иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство РФ».

В случае наличия у заявителя судимости справка должна содержать перечень совершенных им преступлений, указывать «форму вины (умысел, неосторожность)», а также подтверждать «отсутствие факта уголовного преследования». Справка должна быть выдана не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ.

В пояснительной записке к проекту указа отмечается, что от предоставления указанного документа предлагается освободить, в частности, недееспособных лиц, детей, не достигших возраста 14 лет, военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях, лиц, признанных беженцами или получивших политическое либо временное убежище на территории РФ.

Кроме того, данное освобождение касается граждан Украины, поскольку уполномоченные органы Украины не выдают своим гражданам справки об отсутствии судимости в условиях проведения специальной военной операции, что необходимо для обращения в компетентные органы Российской Федерации.

Ранее в РФ вступил в силу закон о новых основаниях для лишения гражданства.