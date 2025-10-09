На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госвизит Токаева в Россию состоится 12 ноября

Токаев сообщил, что посетит Россию 12 ноября
Игорь Егоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Россию 12 ноября. Об этом он сообщил на саммите Россия — Центральная Азия, передает его пресс-служба.

Он рассказал, что в настоящее время принимаются конкретные меры для повышения пропускной способности автомобильного коридора «Западная Европа – Западный Китай». Казахстан намерен подключить к инициативе международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды.

«В конкретном плане казахские и российские ведомства могли бы обсудить данный проект в преддверии моего визита в Россию 12 ноября», — сказал Токаев.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о подготовке к визиту президента Казахстана. Токаев прибудет в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудят весь спектр двусторонних отношений, в том числе вопросы гуманитарного характера.

Ранее пресс-секретарю Токаева пришлось доказывать, что тот встречался с Трампом.

