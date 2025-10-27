«Маленький летающий Чернобыль»: в США забили тревогу из-за «Буревестника»

В Соединенных Штатах встревожены испытанием российской ракеты «Буревестник», несмотря на то что эксперты знали о разработках такого оружия. Об этом заявил эксперт по ядерному нераспространению колледжа Мидлбери Джеффри Льюис, передает The New York Times.

Как отмечается в материале, разработка этого оружия велась Россией «много лет», и аналитики на Западе утверждают, что его успешное испытание не стало неожиданностью для них.

Несмотря на это, эксперт Льюис подчеркнул, что появление «Буревестника» у ВС РФ «вызывает беспокойство».

«Это маленький летающий Чернобыль… Это плохое развитие событий… Это еще одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 26 октября провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

Ранее сообщалось, что «Буревестник» может «зависать» перед поражением цели на несколько дней.