Военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Купянске и Красноармейске

Военный эксперт Живов: ВС РФ стремятся взять Купянск без его разрушения
Таисия Лисковец/РИА Новости

Российская армия планирует взять под контроль города Купянск и Красноармейск (украинское название — Покровск) без их тотального разрушения. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил военный эксперт Алексей Живов.

«Блокирование города со всех сторон, аккуратные штурмовые действия внутри города и пресечение логистики противника на выходе из этих населенных пунктов», — объяснил Живов.

По его словам, в условиях, когда пути снабжения находятся под контролем ВС РФ противнику приходится либо отводить солдат, либо сдаваться. Эксперт отметил, что похожую тактику использовала Красная Армия в годы Великой Отечественной войны.

26 октября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения группировки российских войск «Центр» завершили окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска и Димитрова.

Он уточнил, что в окружение попала крупная группировка украинских войск, в которую входит 31 батальон.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ.

