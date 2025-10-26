На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-премьер России прибыл в Малайзию

Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

Вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в столицу Малайзии Куала-Лумпур, где он и возглавляемая им делегация поучаствуют в Восточноазиатском саммите (ВАС) и других мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам Оверчук, в этом городе у него и других представителей РФ запланированы двусторонние встречи, помимо участия в саммите.

«В частности, запланирована встреча с премьер-министром Малайзии (Анваром Ибрагимом. — «Газета.Ru»), премьер-министром Вьетнама (Фам Минь Тинем. — «Газета.Ru»), премьер-министром Камбоджи (Хун Манетом. — «Газета.Ru»). Также участвуем в саммите», — сказал вице-премьер.

23 октября в Куала-Лумпуре начались мероприятия саммита стран АСЕАН. Основная программа пройдет 26-28 октября, куда прибудут приглашенные гости из крупных держав, включая США и Бразилию. В ходе мероприятий была подписана «мирная декларация» между Камбоджей и Таиландом.

АСЕАН — это региональная межправительственная организация, основанная в 1967 году с целью ускорения экономического роста, социального прогресса и культурного развития в Юго-Восточной Азии. В нее входят 10 стран: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Теперь к ним добавился Восточный Тимор.

Ранее Путин заявил о важности дружественных отношений с Малайзией для РФ.

