Фицо высказался об участии Словакии в финансировании конфликта на Украине

Фицо: Словакия не будет участвовать ни в каких схемах ЕС по финансированию Киева
Darko Vojinovic/AP

Словакия не будет участвовать ни в каких схемах Европейского союза, которые предлагаются для финансирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что как глава правительства отвергает участие Словакии в какой-либо финансовой схеме, которая помогает Украине справиться с войной и военными расходами.

Фицо добавил, что предлагаются разные схемы, среди которых предложение сложиться на это или, например, подписать гарантию по кредиту для Киева, который он вернуть никогда не сможет.

Накануне Фицо обвинил руководство Европейского союза в лицемерии и неверных приоритетах в подходе к урегулированию конфликта на Украине.

Премьер-министр также осудил попытки ЕС определять, кто может участвовать в мирных переговорах, назвав это препятствием для конструктивного диалога. Особую критику вызвало, по его словам, стремление европейских политиков «устранить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», которое в Брюсселе считают более значимым, чем прекращение боевых действий.

Ранее Фицо раскрыл требования для поддержки санкций против России.

