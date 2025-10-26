Еще одна страна захотела принять переговоры по урегулированию украинского конфликта

Сербия захотела принять переговоры по урегулированию украинского конфликта. О готовности Белграда организовать этот процесс сообщил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в интервью Fox News.

«Сербия также среди государств, предлагающих свои хорошие услуги, — учитывая наше прошлое, тот факт, что мы дружим со всеми привлеченными сторонами, — чтобы попробовать и, если нужно, провести любые переговоры», — сказал глава сербского МИД.

Джурич подчеркнул важность прекращения конфликта. Он добавил, что Сербия «поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех стран в соответствии с их границами, признанными Организацией Объединенных Наций».

Накануне стало известно, что специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 26 октября продолжит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп назвал условие для встречи с Путиным.