На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спецпредставитель Путина проведет еще несколько встреч с представителями Трампа

РИА: Дмитриев продолжит переговоры с представителями Трампа 26 октября
true
true
true
close
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в воскресенье, 26 октября, продолжит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Встречи специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями администрации президента Трампа состоялись 24, 25 октября, продолжатся 26 октября», – сказал источник агентства.

С кем из администрации Трампа глава РФПИ провел встречи, не уточняется.

Дмитриев прилетел в США 25 октября. В Вашингтоне он встретится с представителями администрации Трампа, в частности со Стивеном Уиткоффом, чтобы обсудить российско-американские отношения и ситуацию на Украине спустя всего несколько дней после отмены саммита в Будапеште.

В интервью CNN он заявил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем.

Ранее Трамп назвал условие для встречи с Путиным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами