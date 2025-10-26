Спецпредставитель Путина проведет еще несколько встреч с представителями Трампа

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в воскресенье, 26 октября, продолжит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Встречи специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями администрации президента Трампа состоялись 24, 25 октября, продолжатся 26 октября», – сказал источник агентства.

С кем из администрации Трампа глава РФПИ провел встречи, не уточняется.

Дмитриев прилетел в США 25 октября. В Вашингтоне он встретится с представителями администрации Трампа, в частности со Стивеном Уиткоффом, чтобы обсудить российско-американские отношения и ситуацию на Украине спустя всего несколько дней после отмены саммита в Будапеште.

В интервью CNN он заявил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем.

Ранее Трамп назвал условие для встречи с Путиным.