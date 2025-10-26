Европа остается одним из крупнейших торговых партнеров России

ЕС остается в тройке крупнейших торговых партнеров России, несмотря на серьезное ухудшение политических отношений блока с Москвой. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Общий объем торговли России с ЕС составляет около 67,5 миллиарда евро, что сделало ЕС третьим по величине торговым партнером России в 2024 году», — говорится в сообщении издания.

По данным немецкой газеты, при этом наиболее крупными экономическими партнерами России являются Китай и Индия.

При этом в середине октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать российскую нефть. В Нью-Дели признали, что работают над углублением энергетических связей с США, но не подтвердили отказ от сотрудничества с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Он добавил, что важно обеспечить стабильные цены на энергоносители, а также надежность их поставок, для чего важно увеличивать список источников энергии. В частности, возможно расширение сотрудничества с США. Индийская сторона «на протяжении многих лет стремилась расширить закупки энергии» у Соединенных Штатов, подчеркнул представитель дипведомства.

