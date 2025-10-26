Сегодня почти половина граждан Японии поддерживают Россию в конфликте на Украине. Об этом РИА Новости заявил японский историк Такэюки Танака.

«В Японии, хоть они этого не говорят вслух, Россию поддерживает, наверное, почти половина населения. И тех, кто считает, что позиция Украины ошибочная, тоже примерно половина. Это очень важно», — сказал эксперт.

Несколькими часами ранее Танака заявил, что Япония откажется от помощи Украине, если будут соблюдены два условия. По его словам, для этого необходимы победа России и независимость Токио от Вашингтона.

Накануне заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что РФ готова обсуждать с Японией все вопросы. По словам дипломата, для этого необходимо, чтобы японская сторона продемонстрировала «реальный настрой и интерес к возобновлению добрососедских отношений».

