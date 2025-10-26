На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кипрский журналист раскрыл стратегию Запада в отношении России

Христофору: Запад всегда идет на эскалацию с Россией после дипломатических шагов
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Страны Запада всегда предпринимают шаги по эскалации конфликта с Россией после дипломатических шагов. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X.

«Стратегия проста и эффективна. Размахивайте дипломатией перед Россией, а затем оттягивайте ее назад, за чем следует постепенная эскалация», — написал журналист.

Христофору добавил, что на этом фоне президент Украины Владимир Зеленский всегда получает от западных партнеров все, что требует. По словам журналиста, это была постоянная модель конфликта.

24 октября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что западные государства запустили масштабную информационную кампанию об отмене саммита России и США в Будапеште. Дипломат отметила, что Москва и Вашингтон «договорились» и осуществляли подготовку к встрече, однако была запущена работа, формировавшая у людей по всему «ощущение того, что все идет якобы к их отмене».

Ранее в России призвали преподнести Западу сюрприз на ядерном полигоне.

