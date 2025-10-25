В Госдуме раскрыли последствия ухода с рынка российских энергоносителей

Мир не сможет обойтись без российских энергоносителей. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Нефти в мире не так много, чтобы убрать с рынка российские энергоносители, как бы того не хотелось различным злопыхателям. Если мы прекратим поставки, то очень скоро выстроятся очереди у заправок с заоблачными ценами, что явно пойдет не на пользу европейскому сообществу и американскому», — сказал парламентарий.

Белик добавил, что странам Запада не нужно вводить санкции против РФ. Вместо этого, по словам депутата, им следует понять, что урегулирование конфликта на Украине позволит получить России необходимые гарантии безопасности. При этом после выполнения Киевом всех условий Москвы республика сможет продолжить развиваться как государство, подчеркнул член комитета.

23 октября США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

В заявлении минфина страны говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Ранее европейская страна призвала ЕС ввести санкции против нефтяных компаний России.