На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Японии оценила разговор с Трампом

Новый премьер Японии Такаити заявила об искреннем разговоре с Трампом
true
true
true
close
Yuichi Yamazaki/Reuters

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила на своей странице в соцсети X, что провела «искренний» разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Сегодня у меня был хороший и искренний разговор с Дональдом Трампом, и я по-настоящему ценю его теплое поздравление с моим назначением на пост премьер-министра», - написала Такаити.

По словам политика, вместе с главой Белого дома она намерена вывести союз США и Японии на еще более высокий уровень.

До этого Санаэ Такаити в своем первом обращении к парламенту заявила о намерении заключить мирный договор с Россией для урегулирования территориального спора вокруг Курильских островов. В Кремле приветствовали это стремление, но подчеркнули, что диалог Москвы и Токио «свернут практически до нуля».

Такаити стала первой женщиной в истории, занявшей пост премьер-министра Японии. 4 октября она выиграла выборы на должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Как ей удалось возглавить кабмин и чего ждать от нового правительства страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил публикации китайских СМИ о том, что Япония стала угрозой для США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами