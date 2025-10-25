Премьер Японии оценила разговор с Трампом

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила на своей странице в соцсети X, что провела «искренний» разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Сегодня у меня был хороший и искренний разговор с Дональдом Трампом, и я по-настоящему ценю его теплое поздравление с моим назначением на пост премьер-министра», - написала Такаити.

По словам политика, вместе с главой Белого дома она намерена вывести союз США и Японии на еще более высокий уровень.

До этого Санаэ Такаити в своем первом обращении к парламенту заявила о намерении заключить мирный договор с Россией для урегулирования территориального спора вокруг Курильских островов. В Кремле приветствовали это стремление, но подчеркнули, что диалог Москвы и Токио «свернут практически до нуля».

Такаити стала первой женщиной в истории, занявшей пост премьер-министра Японии. 4 октября она выиграла выборы на должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Как ей удалось возглавить кабмин и чего ждать от нового правительства страны — в материале «Газеты.Ru».

