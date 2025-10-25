На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спонсором Пентагона, пожертвовавшим военным $130 млн, оказался «миллиардер-затворник»

NYT: спонсором Пентагона, давшим $130 млн на зарплаты военным, был Тимоти Меллон
AP

Анонимным спонсором Пентагона, который пожертвовал $130 млн на заработные платы военнослужащим, оказался «миллиардер-затворник» Тимоти Меллон. Об этом сообщает The New York Times.

«Тимоти Меллон, замкнутый миллиардер и крупный финансовый спонсор президента [США Дональда] Трампа, является анонимным частным донором, который передал 130 миллионов долларов правительству США на помощь в выплате жалованья военнослужащим во время приостановки работы правительства», — говорится в материале.

Отмечается, что Меллон является давним сторонником Трампа. Сам американский лидер до этого называл неизвестного инвестора «своим другом и патриотом».

Накануне помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн для выплаты компенсаций служащим во время частичной приостановки работы федерального правительства США (шатдауна).

Он уточнил, что взнос сделали с условием, что «его используют для компенсации расходов на заработную плату и льготы военным». По оценке Bloomberg, эта сумма сможет покрыть только небольшую часть расходов, рассчитанных на 1,3 млн действующих военнослужащих. В сентябре Пентагон потратил на зарплаты сотрудникам порядка $9,8 млрд.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

Ранее в Белом доме назвали последствие продолжения шатдауна в США.

Второй срок Трампа
