На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США поддержали использование ЕС замороженных активов РФ для закупки оружия Украине

Reuters: США поддержали использование ЕС активов РФ для закупки оружия Украине
true
true
true
close
Mariam Zuhaib/AP

Соединенные Штаты поддержали план Европейского союза по использованию замороженных российских активов для закупки американского вооружения Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их словам, представители администрации США проинформировали европейских коллег о своей позиции по этому вопросу. Детали возможных поставок и механизм реализации инициативы пока не уточняются.

В субботу французская газета Le Monde писала, что в ходе проведения саммита в Брюсселе представители Евросоюза неожиданно разрушили надежды президента Украины Владимира Зеленского на конфискацию замороженных активов России.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» выразила стремление ускорить процедуру конфискации российских активов, замороженных на территории Европы к концу текущего года.

По его словам, встреча продемонстрировала общую убежденность в необходимости оперативного завершения данного процесса. Подчеркивается, что это позволит предоставить Украине существенную материальную помощь.

Ранее на Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами