США поддержали использование ЕС замороженных активов РФ для закупки оружия Украине

Соединенные Штаты поддержали план Европейского союза по использованию замороженных российских активов для закупки американского вооружения Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их словам, представители администрации США проинформировали европейских коллег о своей позиции по этому вопросу. Детали возможных поставок и механизм реализации инициативы пока не уточняются.

В субботу французская газета Le Monde писала, что в ходе проведения саммита в Брюсселе представители Евросоюза неожиданно разрушили надежды президента Украины Владимира Зеленского на конфискацию замороженных активов России.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» выразила стремление ускорить процедуру конфискации российских активов, замороженных на территории Европы к концу текущего года.

По его словам, встреча продемонстрировала общую убежденность в необходимости оперативного завершения данного процесса. Подчеркивается, что это позволит предоставить Украине существенную материальную помощь.

Ранее на Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России.