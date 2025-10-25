На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чешский аналитик объяснил, зачем Зеленский требует перемирия

Аналитик Котрба: Зеленский знает, что не переживет поражения Украины
Thomas Peter/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет признавать поражение в конфликте с РФ, так как оно станет его концом. Об этом в ходе беседы с журналистами издания Parlamentni listy заявил чешский аналитик Штепан Котрба.

Он обратил внимание, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранные наемники массово дезертируют. При этом европейские страны передают Киеву все меньше оружия и боеприпасов.

«Зеленский не хочет потерпеть фатальное поражение, так как для него это конец. Он понимает, что не переживет капитуляции», — сказал Котрба.

По его словам, украинский лидер хочет добиться перемирия, чтобы ВСУ получили достаточно времени для укрепления. Речь идет о пополнении резервов и восстановлении запасов боеприпасов, а также перегруппировке сил на поле боя.

«Ему (Зеленскому — «Газета.Ru») отчаянно нужно время. Но у него его нет и не будет», — подчеркнул аналитик.

23 октября Зеленский заявил, что урегулирование конфликта на Украине должно начаться с прекращения огня. За этим должны последовать переговоры, добавил глава государства.

Ранее в Верховной раде выразили уверенность, что Украина не сможет завершить конфликт с РФ на своих условиях.

