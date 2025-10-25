Лавров поздравил Казахстан с Днем Республики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил главе внешнеполитического ведомства Казахстана Ермеку Кошербаеву поздравление в честь национального праздника — Дня республики. Послание опубликовано в Telegram-канале посольства РФ в Казахстане.

«Ваш официальный визит в Российскую Федерацию 22 октября наглядно подтвердил, что, несмотря на все сложности текущего геополитического момента, наши страны остаются надежными друзьями и истинными союзниками», — заявил он.

По словам Лаврова, данный шаг позволяет не только углублять сотрудничество между сторонами, но и эффективно координировать усилия на других многосторонних площадках. Глава российского МИД добавил, что Казахстан идет по пути демократических реформ и устойчивого социально-экономического развития. Он объяснил, что действия Казахстана укрепляют его позицию как в Центральной Азии, так и на мировой арене.

Лавров пожелал Кошербаеву крепкого здоровья, успехов и новых достижений в государственной деятельности, а народу Казахстана — мира и благополучия.

25 октября в Казахстане отмечают национальный праздник — День республики. В этот день 35 лет назад приняли декларацию «О государственном суверенитете Казахской ССР».

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает ввоз товаров из Казахстана и Киргизии, на которые не нанесена маркировка, подтверждающая их происхождение из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Меры будут действовать до 10 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появится национальный оператор Wi-Fi.