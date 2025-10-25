На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Все тщетно»: в Европе не знают, как спасти Украину от поражения

L'Antidiplomatico: ЕС устал от Украины, но не знает, что делать дальше
РИА Новости

Евросоюз имитирует поддержку Украины, при этом не имея никакого плана действий, кроме обвинения РФ. Об этом в своей статье для портала L'Antidiplomatico написал обозреватель Фабрицио Поджи.

По словам журналиста, европейские лидеры «бормочут о мире и продолжительной поддержке Киева», но при этом не предлагают никаких конкретных шагов.

«Все тщетно: они (лидеры ЕС — прим.ред.) не знают, куда двинуться», — подчеркивает Поджи в своем материале.

Вместо определенного плана политики в очередной раз заявляют о «заморозке российских активов» и новых санкциях, которые, в результате, «бьют по собственному бизнесу Европы», подчеркивает обозреватель, добавляя, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом показала — у украинского лидера нет четкой позиции и стратегии. Как полагает Поджи, без поддержки Запада риторика украинского лидера теряет всякий смысл и становится понятно, что Киев действует по инерции.

Ранее в Раде резко выразились об окончании конфликта.

Переговоры о мире на Украине
