Президент Украины Владимир Зеленский занял позицию военного диктатора. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Он будет занимать ее ровно столько, сколько у него получится, с одной стороны, обогащаясь, потому что каждый день приносит Зеленскому фантастические доходы, а с другой стороны, продолжая отыгрывать те интересы хозяев, которые ему предлагают эти треки», — сказал посол.

По его словам, для украинского главы любые изменения равны рискам, поэтому президент тянет с выборами и будет придерживаться этой стратегии максимально долго, считает Мирошник.

До этого посол заявил, что украинская сторона готовила теракт на Крымском мосту, железнодорожной инфраструктуре и других объектах.

В сентябре замглавы ЦИК Украины Сергей Дубовик заявил, что в следующем году выборов в стране не будет. Издание Strategic Culture также писало о том, что украинский лидер Владимир Зеленский на фоне своей «дипломатии жертвы» может потерять власть на Украине.

Ранее Зеленский призвал обеспечить «критические проблемы» руководству России.